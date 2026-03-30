Pasquetta alla scoperta di una Piacenza classica ma non troppo

Lunedì 6 aprile, dalle 15:30 alle 17, si terrà un itinerario guidato a Piacenza, dedicato alla scoperta della città attraverso un percorso che copre aspetti del Medioevo. L'iniziativa è organizzata dall'Ufficio Informazioni e Accoglienza Turistica del Comune di Piacenza, in collaborazione con guide turistiche professioniste del territorio. La visita si inserisce tra le attività tematiche promosse dall’ente per promuovere la conoscenza storica e culturale della città.