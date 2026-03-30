Pasquetta alla scoperta di una Piacenza classica ma non troppo

Da ilpiacenza.it 30 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Lunedì 6 aprile, dalle 15:30 alle 17, si terrà un itinerario guidato a Piacenza, dedicato alla scoperta della città attraverso un percorso che copre aspetti del Medioevo. L'iniziativa è organizzata dall'Ufficio Informazioni e Accoglienza Turistica del Comune di Piacenza, in collaborazione con guide turistiche professioniste del territorio. La visita si inserisce tra le attività tematiche promosse dall’ente per promuovere la conoscenza storica e culturale della città.

Nell'ambito delle visite tematiche che lo Iat-R del Comune di Piacenza organizza regolarmente alla scoperta della città, in collaborazione con le guide turistiche professioniste del territorio, lunedì 6 aprile dalle 15,30 alle 17 è in programma un itinerario che attraversa la città "dal Medioevo. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

pasquetta alla scoperta di una piacenza classica ma non troppo
© Ilpiacenza.it - Pasquetta alla scoperta di una Piacenza "classica, ma non troppo"

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