A Jesolo, nel centro cittadino di piazza Mazzini, si terrà dal 4 al 6 aprile 2026 l’evento Pasqualandia, dedicato a famiglie e bambini. La manifestazione prevede spettacoli, animazione e stand, e si svolgerà durante il fine settimana di inizio aprile, in coincidenza con le festività pasquali e l’arrivo della primavera.

Per tre giornate il cuore del lido si trasformerà in un vivace spazio di incontro e divertimento, con attività pensate per coinvolgere bambini, famiglie e visitatori. Il programma prevede laboratori creativi, animazione, giochi e spettacoli, oltre a numerose proposte dedicate alla creatività, all’artigianato e al benessere ecosostenibile. Pasqualandia offrirà anche un’ampia area con stand di prodotti artigianali e specialità gastronomiche, tra dolci e prelibatezze legate alla tradizione pasquale e primaverile. Un’occasione per trascorrere momenti di svago all’aria aperta, scoprire prodotti originali e vivere l’atmosfera delle prime giornate di primavera. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

© Veneziatoday.it - Pasqualandia, a Jesolo un weekend con spettacoli, animazione e stand

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