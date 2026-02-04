Il Carnevale accende Jesolo con spettacoli carri allegorici e giochi
Jesolo si prepara a festeggiare il Carnevale con quattro giornate di spettacoli, carri allegorici e giochi per grandi e bambini. La cittadina si riempie di colori e musica, pronta a offrire momenti di divertimento per tutta la famiglia.
Quattro appuntamenti, tanto divertimento: Jesolo si prepara a vivere il Carnevale con un programma ricco di eventi e musica per tutte le età. Quattro imperdibili appuntamenti animeranno la città tra spettacoli, sfilate e tradizioni. La tradizionale sfilata dei carri allegorici è in programma per.🔗 Leggi su Veneziatoday.it
