Il Carnevale accende Jesolo con spettacoli carri allegorici e giochi

Jesolo si prepara a festeggiare il Carnevale con quattro giornate di spettacoli, carri allegorici e giochi per grandi e bambini. La cittadina si riempie di colori e musica, pronta a offrire momenti di divertimento per tutta la famiglia.

