Valle Telesina e Titerno maxi controlli dei Carabinieri nel weekend

Nel fine settimana, i Carabinieri della Valle Telesina e Titerno hanno svolto un’operazione di controllo straordinario, impiegando 35 pattuglie per garantire maggiore sicurezza. Durante l’intervento sono stati controllati 198 veicoli e identificate 270 persone, con l’obiettivo di prevenire furti, truffe e incidenti stradali. Un’azione mirata a rafforzare la sicurezza del territorio e la tutela dei cittadini.

Operazione straordinaria: 35 pattuglie, 198 veicoli controllati e 270 persone identificate per prevenire furti, truffe e incidenti stradali. Nel fine settimana appena trascorso, i Carabinieri della Compagnia di Cerreto Sannita hanno messo in campo un'operazione straordinaria di controllo nei ventuno Comuni di competenza, con l'impiego di trentacinque pattuglie. L'obiettivo era chiaro: prevenire furti in abitazione, rapine negli esercizi commerciali, in particolare farmacie e tabaccherie, colpi ai distributori di carburante e sventare truffe ai danni degli anziani.

