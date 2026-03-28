Durante le festività pasquali, i prezzi dei voli nazionali in Italia hanno registrato un aumento rispetto allo stesso periodo del 2025. Secondo un’indagine condotta da Assoutenti, le tariffe aeree sono cresciute in media del 13,6 per cento rispetto all’anno precedente, con alcune tratte che hanno raggiunto un incremento superiore al 60 per cento. Questa variazione si riflette sui costi di viaggio per chi deve tornare a casa durante le festività.

Prenotare un volo per tornare a casa a Pasqua costa molto più che nel 2025. Secondo una nuova indagine di Assoutenti, le tariffe aeree sulle tratte nazionali sono aumentate in media del +13,6% rispetto a un anno fa, con picchi che in alcuni casi superano il 60%. Alla base dei rincari non c’è solo la domanda stagionale: pesa sempre di più anche la crisi in corso in Medio Oriente. L'aumento rispetto a un anno fa L’analisi di Assoutenti ha messo a confronto i prezzi dei biglietti aerei sulle principali rotte interne, analizzando le tariffe a 14 giorni dalla Pasqua 2025 e da quella del 2026. Il risultato è penalizzante per i viaggiatori. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Caro voli di Pasqua in Italia, prezzi fino al 60% in più rispetto al 2025

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