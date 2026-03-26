Napoli FlixBus potenzia il servizio per Pasqua verso oltre 160 destinazioni

In vista delle festività pasquali, FlixBus ha annunciato un aumento delle corse da Napoli verso più di 160 destinazioni. La compagnia ha pianificato un potenziamento del servizio per far fronte alla maggiore richiesta di spostamenti durante il periodo. Questa decisione riguarda sia le tratte nazionali che quelle internazionali, con l’obiettivo di garantire più opzioni ai viaggiatori.

In vista delle festività pasquali, FlixBus annuncia il rafforzamento del servizio da Napoli verso oltre 160 destinazioni. FlixBus rafforza il servizio da Napoli in vista del periodo pasquale, per offrire ancora più opportunità di viaggio a chi parte dal capoluogo campano. Dal 30 marzo la società aumenterà le corse giornaliere dal terminal presso la Stazione Centrale verso più di 160 destinazioni, di cui 20 all’estero. Inoltre, in vista della Gelato Week (dal 14 al 19 aprile) FlixBus annuncia una collaborazione per promuovere Napoli e i suoi quartieri in un modo più intimo e svincolato dai grandi itinerari turistici. Crescono innanzitutto i collegamenti con l’aeroporto di Roma Fiumicino, dove la frequenza sale a fino a sette corse al giorno in vista delle feste. 🔗 Leggi su 2anews.it © 2anews.it - Napoli, FlixBus potenzia il servizio per Pasqua verso oltre 160 destinazioni Articoli correlati Pasqua e ponti, Flixbus potenzia i viaggi da Milano: le nuove rotte e le città collegateIn vista della Pasqua, Flixbus (compagnia di bus) potenzia i collegamenti tra Milano e oltre 200 città italiane ed europee. Torna la fiera di Pasqua con oltre 160 mercatini: tutte le dateComo si prepara ad accogliere una delle sue tradizioni più sentite: la fiera del Giovedì Santo. Approfondimenti e contenuti su Napoli FlixBus potenzia il servizio per... Temi più discussi: FlixBus potenzia il servizio per Pasqua: oltre 10.000 corse al giorno fra più di 300 città; Flixbus potenzia il servizio per Pasqua: oltre 10.000 corse al giorno; Crisi delle imprese digitali? Altro che guerra, il rischio è l’AI - Napoli Village - Quotidiano; Flixbus potenzia il servizio per Pasqua. Napoli, FlixBus potenzia il servizio per Pasqua verso oltre 160 destinazioniIn vista delle festività pasquali, FlixBus annuncia il rafforzamento del servizio da Napoli verso oltre 160 destinazioni. 2anews.it Pasqua e ponti, Flixbus potenzia i viaggi da Milano: le nuove rotte e le città collegateDalle capitali europee ai piccoli comuni di montagna: ecco tutte le novità per chi parte dal terminal di Lampugnano ... milanotoday.it Addio al grande Beppe #Savoldi, l'ex bomber del #Napoli ci ha lasciato Mister 2 miliardi aveva 79 anni, lutto nel mondo del calcio. Fu uno dei grandi colpi del Napoli di Corrado Ferlaino. Il commovente commento del figlio Gianluca: "Se ne è andato in alt - facebook.com facebook Morto Beppe Savoldi: Napoli dice addio a Mister 2 miliardi x.com