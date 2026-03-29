Pasqua le celebrazioni della Settimana Santa

Durante la Settimana Santa nella provincia di Perugia, le diocesi locali hanno programmato diverse celebrazioni e commemorazioni legate ai riti pasquali. Questi eventi si sono svolti alla presenza dei vescovi e arcivescovi delle rispettive diocesi, coinvolgendo le comunità religiose della zona. Le iniziative hanno avuto luogo nel corso di tutta la settimana che precede la Pasqua di Resurrezione.

Cattedrale di Perugia: Mercoledì 1 aprile, alle ore 17.00, Santa Messa del Crisma, presieduta dall’arcivescovo con la partecipazione dei presbiteri della diocesi. Giovedì 2 aprile, alle ore 9.00, celebrazione dell’Ufficio delle letture e delle lodi animata dal gruppo corale “Armonioso Incanto”, mentre alle ore 18.00 Santa Messa nella Cena del Signore presieduta dal parroco della Cattedrale. A seguire, adorazione fino alle ore 24.00. Venerdì 3 aprile, alle ore 9.00, celebrazione dell’Ufficio delle letture e delle lodi animata dal gruppo corale “Armonioso Incanto”, alle ore 18.00 celebrazione della Passione del Signore presieduta dall’arcivescovo e alle ore 21. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it © Perugiatoday.it - Pasqua, le celebrazioni della Settimana Santa Articoli correlati Pasqua si avvicina, al via la Settimana Santa: il programma delle celebrazioni della Diocesi di RiminiCon la Domenica delle Palme, domenica 29 marzo, si apre a Rimini la Settimana Santa 2026, il periodo più importante per la fede cristiana che culmina... Il centro farà da cornice alla Via Crucis: le celebrazioni della Settimana Santa a Pescara“Anche quest’anno – queste le parole dell’arcivescovo Tommaso Valentinetti - ci prepariamo a vivere la Settimana Santa seguendo il ritmo intenso... La presentazione dei riti della Settimana Santa 2026 a Ortona Contenuti utili per approfondire Settimana Santa Temi più discussi: Celebrazioni della Settimana Santa; Gerusalemme, annunciate limitazioni alle celebrazioni della Settimana Santa; Settimana Santa 2026; Settimana Santa e Pasqua 2026 in basilica. Settimana Santa, Papa Leone XIV: le celebrazioni in vista della PasquaLa Settimana Santa quest'anno inizia oggi 29 marzo (Domenica delle Palme) fino al 5 aprile (Pasqua), con le principali celebrazioni presiedute da Papa Leone XIV in Vaticano: guiderà la Via Crucis il 3 ... tg24.sky.it Pasqua, il programma della Settimana Santa a PerugiaSi svolgeranno da domenica 29 marzo a domenica 5 aprile le celebrazioni della Settimana Santa nell’arcidiocesi di Perugia-Città della Pieve, presiedute dall’arcivescovo Ivan Maffeis e articolate tra m ... umbria24.it La Domenica delle Palme apre la Settimana Santa nel calendario liturgico cattolico, collocandosi sempre la domenica prima di Pasqua. In questa giornata la Chiesa fa memoria dell'ingresso solenne di Gesù a Gerusalemme, accolto dalla folla con rami e mant - facebook.com facebook Spoiler: ecco la prima tendenza per Pasqua. La settimana santa sarà caratterizzata ancora da temperature sottomedia e da un nuovo affondo artico, ma da Pasqua la situazione cambierà in modo netto. Tra il 6 e il 10 aprile arriverà una rimonta anticiclonica co x.com