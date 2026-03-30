Pasqua chiusure Cup e punti prelievo | tutte le date nel Comasco

In vista delle festività pasquali, Asst Lariana ha annunciato le date di chiusura e apertura di Casse Cup e punti prelievo nella zona di Como. Le variazioni riguardano diverse strutture, con alcuni servizi che sospenderanno l’attività nei giorni di festa. Le comunicazioni specificano le date di chiusura e le eventuali riaperture, per permettere agli utenti di pianificare le visite e gli appuntamenti.

Stop temporanei per sportelli e prelievi durante le festività: ecco dove e quando non sarà possibile accedere ai servizi In vista delle festività pasquali, Asst Lariana ha comunicato le variazioni di apertura per Casse Cup e Punti Prelievo sul territorio comasco. Si tratta di chiusure temporanee legate al calendario festivo, con alcune strutture ferme per più giorni consecutivi. Si consiglia quindi di programmare con anticipo eventuali prenotazioni o esami, per evitare disagi nei giorni interessati dalle sospensioni. QuiComo è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. Tumori, perché alcuni spariscono da soli e altri no? Il ruolo decisivo dell’ambiente cellulare 🔗 Leggi su Quicomo.it

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