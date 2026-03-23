Vacanze di pasqua 2026 quando chiudono e riaprono le scuole? Tutte le date

La primavera è ufficialmente iniziata e tra l'arrivo del bel tempo, il cambio dell'ora che ci regalerà giornate più lunghe e la Pasqua sempre più vicina, per milioni di studenti di ogni ordine e grado stanno per arrivare le prime vacanze da scuola dopo le festività natalizie. Quest'anno le due date chiave delle festività pasquali sono domenica 5 e lunedì 6 aprile, il giorno di Pasqua e il lunedì dell'Angelo, la Pasquetta. Ma quando iniziano e finiscono le vacanze di Pasqua 2026 per le scuole in Italia? Come accade ogni anno, anche le vacanze di Pasqua per le scuole nel 2026 sono state fissate con largo anticipo e... 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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