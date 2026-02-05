Venaria Reale in maschera | torna il Real Carnevale tra storia bugie e cioccolata calda

A Venaria Reale torna il Carnevale con una festa che mescola passato e tradizione. Le strade si riempiono di maschere e colori, mentre tra storia e divertimento si respira l’aria di una festa semplice e autentica. La città si anima con bancarelle di bugie e tazze di cioccolata calda, creando un’atmosfera calda e accogliente. La gente si ritrova per vivere un momento di spensieratezza, tra ricordi di epoche passate e sorrisi di oggi.

C’è un momento dell’anno in cui la storia nobiliare di Venaria Reale si fonde con la gioia spontanea della piazza, creando un’atmosfera unica che profuma di bugie e cioccolata calda. Domenica 8 febbraio 2026, la città indossa la sua maschera più bella per la 48ª edizione del Real Carnevale Venariese, un appuntamento che da quasi mezzo secolo scandisce l’identità e il cuore della comunità locale. Perché definire questo Carnevale "Real"? Il richiamo non è solo alla magnificenza della Reggia, ma a un immaginario che unisce l'antico splendore sabaudo alla partecipazione popolare. Ne è un simbolo perfetto la locandina di quest'anno, dove una carrozza d’altri tempi sfila davanti alla Chiesa di Maria Bambina, evocando un passato nobile che oggi si apre a tutti in un abbraccio inclusivo.🔗 Leggi su Torinotoday.it Approfondimenti su Venaria Reale Il Carnevale del re: escursione in maschera tra natura, storia e astronomia nel bosco di Ficuzza Il Carnevale del re, in programma sabato 7 febbraio 2026 nel Bosco di Ficuzza, offre un’opportunità per scoprire la natura, la storia e l’astronomia attraverso un’escursione in maschera. Viaggio al Centro Conservazione Restauro Venaria Reale, dove ci si prende cura della Storia Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento. Ultime notizie su Venaria Reale Argomenti discussi: Domenica 8 febbraio entra nel vivo la 48ª edizione del Real Carnevale Venariese; Venaria Reale in maschera: torna il Real Carnevale tra storia, bugie e cioccolata calda; Annagaia Marchioro è Fulminata al Teatro della Concordia di Venaria Reale; VENARIA REALE – Inaugurato il nuovo ecocentro (FOTO). Il Municipio di Venaria Reale, Torino. Foto di @Claudio Clay Beltrame facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.