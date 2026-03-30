pasqua a salerno entrano nel vivo i mercatini sul lungomare

A Salerno, i mercatini di Pasqua sul lungomare sono diventati il centro delle attività della città in questo periodo. La XIV edizione di “Pasqua Insieme” vede l’allestimento di bancarelle con prodotti locali, decorazioni e specialità gastronomiche, attirando visitatori e residenti. Le iniziative si svolgono lungo la passeggiata che costeggia il mare, creando un’atmosfera vivace e colorata.

Entrano nel vivo gli appuntamenti pasquali a Salerno, dove il lungomare si anima con colori, profumi e tradizioni grazie alla XIV edizione di “Pasqua Insieme”. L’iniziativa, organizzata da Anva e Confesercenti, ha preso il via nel weekend e proseguirà fino al prossimo 6 aprile, trasformando l’area della Spiaggia di Santa Teresa in uno spazio dedicato alla Pasqua, tra gastronomia, artigianato e tante curiosità. Protagonisti della manifestazione sono gli stand di leccornie e oggettistica, con proposte di gastronomia e artigianato locale ed estero, capaci di attirare cittadini, famiglie e visitatori lungo uno dei tratti più suggestivi del lungomare salernitano. 🔗 Leggi su Zon.it

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