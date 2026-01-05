Visite guidate a Palazzo Butera | tra storia e arte Palermo porta del Mediterraneo

Da palermotoday.it 5 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Scopri le visite guidate a Palazzo Butera, un esempio di patrimonio storico e artistico a Palermo. Sabato 10 gennaio alle 16:00, accompagnati da esperti, potrai esplorare lo storico palazzo recentemente restaurato dalla famiglia Valsecchi. Un’occasione per approfondire la storia e l’arte di uno dei monumenti più significativi della città, ideale per chi desidera conoscere meglio Palermo e il suo patrimonio culturale.

Sabato 10 gennaio alle 16:00, visite guidate alla scoperta dello storico Palazzo dei Principi di Butera, recentemente acquisito e restaurato dalla famiglia Valsecchi, un percorso innovativo tra storia e arte per tutti coloro che amano conoscere a fondo Palermo. Si visiterà la variegata collezione. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

visite guidate a palazzo butera tra storia e arte palermo porta del mediterraneo

© Palermotoday.it - Visite guidate a Palazzo Butera: tra storia e arte, Palermo porta del Mediterraneo

Leggi anche: Visite guidate a palazzo Butera: tra storia e arte, Palermo porta del Mediterraneo

Leggi anche: Visite guidate alla Sinagoga di Firenze tra arte, storia e tradizione

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Bagheria In Festa San Giuseppe E Le Tradizioni Bagheresi E Questa La Nuova Formula.

Visite guidate a Palazzo Merlato. Porte aperte anche alla Classense - "Sono sempre molto attese – ricorda Maria Grazia Marini, dirigente del Servizio turismo del Comune –. ilrestodelcarlino.it

Visite guidate, incontri, concerto. Festa al Palazzo delle Professioni - Un’idea che ha valorizzato un immobile storico della città come Palazzo Vaj e che ... lanazione.it

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.