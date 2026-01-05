Visite guidate a Palazzo Butera | tra storia e arte Palermo porta del Mediterraneo

Scopri le visite guidate a Palazzo Butera, un esempio di patrimonio storico e artistico a Palermo. Sabato 10 gennaio alle 16:00, accompagnati da esperti, potrai esplorare lo storico palazzo recentemente restaurato dalla famiglia Valsecchi. Un’occasione per approfondire la storia e l’arte di uno dei monumenti più significativi della città, ideale per chi desidera conoscere meglio Palermo e il suo patrimonio culturale.

Sabato 10 gennaio alle 16:00, visite guidate alla scoperta dello storico Palazzo dei Principi di Butera, recentemente acquisito e restaurato dalla famiglia Valsecchi, un percorso innovativo tra storia e arte per tutti coloro che amano conoscere a fondo Palermo. Si visiterà la variegata collezione.

