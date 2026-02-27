Domenica musei statali gratis per tutti | cosa vedere a Venezia e provincia

Domenica 1 marzo è prevista una giornata di ingresso gratuito nei musei statali, offrendo l’opportunità di scoprire le collezioni e le mostre ospitate nelle strutture di Venezia e provincia. Questa iniziativa permette a visitatori di ogni età di esplorare luoghi di cultura senza costi, rendendo più accessibile l’arte e la storia locali. La giornata si propone di promuovere la conoscenza e l’interesse per il patrimonio culturale.

Domenica 1 marzo torna la domenica al museo, l'iniziativa del ministero della Cultura che permette a tutti, nella prima domenica del mese, di visitare gratuitamente i musei statali, ossia quelli gestiti dal ministero stesso.Clicca qui per iscriverti al canale WhatsApp di VeneziaTodayUn'occasione. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it Domenica 7 dicembre i musei statali sono gratis: cosa vedere a Venezia e provinciaIl 7 dicembre torna la domenica al museo, l'iniziativa del ministero della Cultura che permette a tutti, nella prima domenica del mese,di visitare... Leggi anche: Domenica 1 febbraio si entra gratis nei musei statali: ecco quali a Venezia e provincia Temi più discussi: Domenica al museo: tutti i musei statali gratis domenica 1 marzo a Roma; Musei gratis domenica 1 marzo: tutte le mostre in programma; Musei gratis a Napoli e in Campania il 1° marzo 2026 per la Domenica al Museo; Domenica musei statali gratis per tutti: cosa vedere a Venezia e provincia. Domenica al Museo: a Genova ingresso gratuito nei luoghi della cultura stataliProseguono gli appuntamenti del 2026 con Domenica al Museo, l’iniziativa del Ministero della Cultura che consente l’ingresso gratuito, ogni prima domenica del mese, nei musei e nei parchi archeologi ... genovatoday.it Domenica al Museo a Napoli 1 marzo 2026, elenco musei gratuitiNuovo appuntamento con la Domenica gratuita a Napoli e in Campania: ecco tutti i luoghi che aderiscono all'iniziativa. napolike.it Domenica 1 marzo 2026 si rinnova l'appuntamento con la cultura. Dai tesori di Palazzo Reale e Palazzo Spinola a Genova, fino alle aree archeologiche e ai musei statali in tutta la Liguria, ecco dove entrare gratuitamente. - facebook.com facebook