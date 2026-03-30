In vista della Pasqua del 2026, si terrà a Sezze la Sacra Rappresentazione della Passione di Cristo. La manifestazione, nota anche come Via Crucis, prevede una rievocazione storica che coinvolge diverse figure e decorazioni artistiche. L’evento rappresenta un momento di riflessione religiosa e si svolge tradizionalmente in occasione delle celebrazioni pasquali. La rappresentazione si ripete ogni anno, attirando numerosi partecipanti e visitatori.

Torna uno degli appuntamenti che introducono la Pasqua: la Via Crucis, un momento di raccoglimento religioso che in molti casi diventa occasione per realizzare rievocazioni storiche di grandissimo pregio culturale e artistico. Tra le più conosciute e apprezzate c’è senz’altro la Sacra Rappresentazione della Passione di Cristo di Sezze. Cura nei costumi, attenzione per la ricostruzione delle scene piene di pathos, pensate con l’intento di rendere sempre attuale il messaggio religioso dei testi sacri. È dunque per il Venerdì Santo, ovvero il 3 aprile, alle 20.30 nel centro storico di Sezze. La partecipazione è libera e gratuita. Bacco Tabacco. e Cenere: Angela Melillo e Patrizia Pellegrino in scena ad Aprilia 🔗 Leggi su Latinatoday.it

© Latinatoday.it - Pasqua 2026: la Sacra Rappresentazione della Passione di Cristo di Sezze

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