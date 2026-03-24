A Visària a San Mauro Castelverde la sacra rappresentazione della passione di Cristo

Ritorna con grande entusiasmo "A Visària", la sacra rappresentazione della Passione e Morte di Cristo che anima le vie di San Mauro Castelverde. Giunta alla sua X edizione, la manifestazione si svolgerà sabato 4 aprile 2025 a partire dalle ore 9:30, trasformando il borgo in un palcoscenico a cielo aperto dove fede, storia e tradizione si intrecciano in un cammino di profonda spiritualità.Attraverso figuranti in costume, scenografie accuratamente ricostruite e momenti di intensa interpretazione, le stazioni della Via Crucis prenderanno vita lungo le strade del centro storico, trasformando il percorso in un autentico cammino di fede, riflessione e partecipazione collettiva. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

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