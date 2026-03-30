Con l’arrivo delle festività pasquali, la stagione turistica 2026 prende avvio nella provincia di Salerno. Federalberghi locale esprime ottimismo riguardo alle prospettive di crescita per il settore ricettivo in questa regione, che si prepara ad accogliere i visitatori per il periodo pasquale. Le strutture alberghiere si preparano a gestire l’afflusso di turisti, segnando l’inizio di un nuovo ciclo di attività.

Con l’arrivo delle festività pasquali prende ufficialmente il via la stagione turistica 2026 anche in provincia di Salerno. A sottolinearlo è Antonio Ilardi, presidente di Federalberghi Salerno, che in un post pubblicato sul proprio profilo Facebook ha commentato con ottimismo i dati del settore, definiti “assolutamente positivi e confortanti”. Secondo Ilardi, il territorio salernitano si presenta pronto ad accogliere turisti provenienti da tutto il mondo. In questi giorni, infatti, stanno riaprendo le strutture ricettive della Costiera Amalfitana e della Costiera Cilentana, mentre gli hotel del comune capoluogo e delle zone limitrofe, operativi durante tutto l’anno, continuano a registrare la presenza costante di ospiti italiani e stranieri. 🔗 Leggi su Zon.it

© Zon.it - Pasqua 2026, Federalberghi Salerno guarda con fiducia alla nuova stagione turistica

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