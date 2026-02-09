Dalla pensione romagnola all’AI | Federalberghi Riccione guarda al futuro con Paolo Cevoli

Mercoledì 11 febbraio si svolge di nuovo l’evento di Federalberghi Riccione. Albergatori e aziende del turismo si riuniscono per parlare di futuro, questa volta con uno sguardo anche all’intelligenza artificiale. La giornata promette incontri e approfondimenti, mentre il settore cerca di affrontare le sfide di un mercato in continua evoluzione.

Mercoledì, 11 febbraio, torna l’evento annuale organizzato da Federalberghi Riccione dedicato agli albergatori e aziende del settore turistico. L’appuntamento è dalle ore 14,30 al Palazzo dei Congressi di Riccione, per un pomeriggio dedicato a un tema che mette in dialogo passato e futuro: ”Il.🔗 Leggi su Riminitoday.it

Approfondimenti su Federalberghi Riccione

L'assemblea ordinaria di Federalberghi Confcommercio Pisa ha offerto un'occasione per analizzare l'andamento del turismo nell'ultimo anno, evidenziando un segno positivo.

L’Inter ha deciso di lasciare in panchina Davide Frattesi, il centrocampista che ormai da settimane fa discutere i club della Premier League.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Ultime notizie su Federalberghi Riccione

Argomenti discussi: Ausl, Pestelli (FdI): Pensione e stipendio insieme per il direttore generale Carradori. Una scelta inopportuna; Doppio trattamento per il direttore generale dell’Ausl Romagna: Carradori percepisce pensione e stipendio; Prezzi agevolati per gli over 65 e vacanze al mare o in montagna grazie al Comune di Verona: al via le prenotazioni; Ausl Romagna, pensione e stipendio insieme per Carradori. Pestelli: Scelta inopportuna.

Pensioni, a marzo cambia il calcolo. Ecco la tabella con i nuovi importiCambiano gli importi delle pensioni, da marzo arriva la nuova Irpef. Ecco una spiegazione dei cambiamenti e la tabella con il netto aggiornato. msn.com

Pensioni, ecco cosa cambia davvero: stop alle scorciatoie, assegni più leggeri e TFR dirottatoDalla rimozione di quota 103 e opzione Donna alla promozione della previdenza complementare. Ecco le novità del 2026 sul fronte pensionistico ... panorama.it

SUCCESSO PER LA LEZIONE “COME REALIZZARE UNA CARTA DEI VINI VINCENTE” Grande soddisfazione per l’incontro formativo organizzato da Federalberghi Riccione dedicato alla costruzione di una carta dei vini professionale: uno strumento strate facebook