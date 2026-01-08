La Consar si traveste da Befana e porta regali ai piccoli pazienti della pediatria

La Consar, rappresentata dal Porto Robur Costa 2030, ha visitato la Pediatria dell’ospedale di Ravenna, portando regali ai piccoli pazienti. Nella mattinata di lunedì, una delegazione ha consegnato numerosi giocattoli, donati per rendere più sereno il soggiorno dei bambini. L’evento si inserisce in un gesto di solidarietà e attenzione verso i pazienti più giovani, sotto la guida del professor Francesco Marchetti.

Una delegazione del Porto Robur Costa 2030 ha donato nella mattinata di lunedì alla Pediatria dell'ospedale di Ravenna una grande quantità di giocattoli che sono stati distribuiti ai piccoli pazienti dell'unità operativa diretta da professore Francesco Marchetti.

