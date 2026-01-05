Epifania a Cava la Polizia dona le calze delle befana ai piccoli degenti della Pediatria

In occasione dell’Epifania, questa mattina gli agenti del Commissariato di Cava de’ Tirreni hanno visitato il reparto di pediatria dell’ospedale “Santa Maria dell’Olmo”. Durante la visita, la Polizia di Stato ha consegnato calze della Befana ai piccoli pazienti, portando un gesto di vicinanza e solidarietà in una giornata speciale.

Questa mattina la Polizia di Stato, con gli agenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Cava de' Tirreni, si è recata presso il reparto di pediatria dell'ospedale "Santa Maria dell'Olmo" in occasione della festività dell'Epifania. Nel corso della visita, i poliziotti hanno consegnato ai piccoli degenti le tradizionali calze della Befana, portando un momento di gioia, sorrisi e spensieratezza ai bambini e alle loro famiglie.

