In Puglia, si apre una nuova fase nel processo di nomine pubbliche, coinvolgendo dipartimenti, Asl e società partecipate come Acquedotto Pugliese. Dopo la definizione della composizione della Giunta, le scelte nei vari enti richiedono ora tempi più lunghi, con il sindaco Decaro che sembra voler procedere con cautela. Questo scenario indica un periodo di attesa e di attenta valutazione delle future assegnazioni.

Chiusa la partita della Giunta, adesso parte il risiko delle nomine nei dipartimenti, nelle Asl e nelle società partecipate, a cominciare da Acquedotto Pugliese. Ci sarebbero scadenze a stretto giro, ma da quanto trapela il governatore Decaro non ha fretta e non vuole bruciare le tappe. La rivoluzione ci sarà, ma con tempi non frettolosi. La prima data da segnare in rosso è quella del 31 gennaio, tra meno di due settimane vanno in scadenza gli 11 direttori in carica. Secondo la normativa, però, il presidente ha 90 giorni di tempo dal momento del suo insediamento per intervenire: questo vuol dire che sino al 7 aprile, in linea teorica, gli attuali manager potrebbero restare in carica. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

© Quotidianodipuglia.it - Dipartimenti, Asl e agenzie, parte il risiko delle nomine in Puglia. Ma Decaro prenderà tempo

