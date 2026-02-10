Le nomine in Regione | agenzie enti e società partecipate Via alla carica dei 100 nelle Marche

Le nomine in Regione procedono a ritmo serrato. Sono stati approvati i nuovi incarichi per agenzie, enti e società partecipate, con un focus particolare sulla carica di presidente dell’Erap Marche. Secondo le indiscrezioni, Tommaso Fagioli, coordinatore di Azione Marche, è ormai in pole position per il ruolo. La sua nomina potrebbe rafforzare la presenza del partito di Calenda nella maggioranza regionale, in linea con l’accordo di non belligeranza siglato per le regionali.

Ancona, 10 febbraio 2026 – Passi decisivi verso il nuovo consiglio di amministrazione dell'Erap Marche (Ente regionale per l'abitazione pubblica), dove sembra ormai scontato che il ruolo di presidente sarà ricoperto da Tommaso Fagioli, coordinatore regionale di Azione Marche: una mossa utile, secondo gli esperti di cose politiche, per portare il partito di Calenda nell'orbita della maggioranza, anche in virtù dell'accordo, diciamo così, di "non belligeranza" fatto per le regionali. Prima scrematura in consiglio regionale in base ai requisiti. Ieri, la prima commissione del Consiglio regionale ha fatto una scrematura – sulla base dei requisiti – dei candidati (un centinaio) presentati dai partiti per ricoprire ruoli di vertice in agenzie, società ed enti controllati dalla Regione, come Erap, Erdis (Ente regionale per il diritto allo studio), Amat (Associazione marchigiana attività teatrali), garante dei diritti alla persona, Osservatorio sulla sicurezza stradale, Azienda speciale consorziale del Catria, Comitato tecnico-scientifico Ecomusei.

