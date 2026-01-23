L’IISS Luigi Einaudi di Manduria in Puglia approva il Curricolo sperimentale trasversale di Educazione all’Affettività

L’IISS “Luigi Einaudi” di Manduria ha approvato un nuovo Curricolo sperimentale trasversale di Educazione all’Affettività. Questa iniziativa, in linea con le normative nazionali, mira a promuovere il rispetto, le pari opportunità e a prevenire ogni forma di violenza e discriminazione tra gli studenti. L’adozione si inserisce nell’ambito dell’autonomia didattica dell’istituto, con l’obiettivo di rafforzare una cultura di rispetto e inclusione.

