L’IISS Luigi Einaudi di Manduria in Puglia approva il Curricolo sperimentale trasversale di Educazione all’Affettività
L’IISS “Luigi Einaudi” di Manduria ha approvato un nuovo Curricolo sperimentale trasversale di Educazione all’Affettività. Questa iniziativa, in linea con le normative nazionali, mira a promuovere il rispetto, le pari opportunità e a prevenire ogni forma di violenza e discriminazione tra gli studenti. L’adozione si inserisce nell’ambito dell’autonomia didattica dell’istituto, con l’obiettivo di rafforzare una cultura di rispetto e inclusione.
MANDURIA – L'Istituto di Istruzione Secondaria Superiore "Luigi Einaudi" di Manduria, in provincia di Taranto, nell'ambito della propria autonomia didattica e organizzativa, ha approvato il Curricolo sperimentale trasversale d'Istituto di Educazione all'Affettività, in coerenza con le indicazioni normative nazionali in materia di educazione al rispetto, alle pari opportunità e alla prevenzione di ogni forma di violenza e discriminazione.
