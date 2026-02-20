Nuova rotatoria in via Cova Sei mesi per ultimare il cantiere

A causa di un intervento di riqualificazione, tra via Cova e via Gioia sorgerà una nuova rotatoria. I lavori, che dureranno sei mesi, prenderanno il via alla fine di febbraio. Il progetto prevede la creazione di uno snodo più sicuro per i veicoli e i pedoni. La strada sarà chiusa al traffico durante le fasi di costruzione e si prevede che l’intervento ridurrà gli ingorghi nelle ore di punta. La fine dei lavori è prevista per l’autunno.

Partiranno l’ultima settimana di febbraio gli attesi lavori della nuova rotatoria tra via Cova e via Gioia. Lo ha ufficializzato ieri il Comune, sottolineando come l’importante opera consentirà di raggiungere tre importanti obiettivi: "Muoversi in sicurezza, ridurre i tempi di percorrenza, garantire collegamenti più fluidi tra le diverse zone del territorio". Ormai da mesi l’incrocio è regolamentato da una rotonda provvisoria che ha creato non poche polemiche soprattutto in tema di illuminazione e sicurezza, temi sui quali il Municipio, illuminazione in primis, ha posto una toppa alcune settimane fa, in attesa di avere il semaforo verde per l’opera definitiva che è appunto arrivato ieri. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Nuova rotatoria in via Cova. Sei mesi per ultimare il cantiere Via Cova, nuova rotatoria: "Un’opera strategica per attirare investimenti"A fine febbraio inizieranno i lavori per la nuova rotatoria in via Cova, una decisione presa per migliorare il traffico e attirare investimenti nella zona. Leggi anche: Nuova rotatoria, cantiere al via a partire da domani Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Lavori per la realizzazione di una nuova linea di illuminazione in prossimità della rotatoria in via di Montenero, l'ordinanza di traffico; Nuova rotatoria in via Cova. Sei mesi per ultimare il cantiere; Via Cova-via Gioia, al via il cantiere della nuova rotatoria da 550mila euro; L'ultimo tassello è quasi pronto: addio ai rallentamenti, la nuova rotatoria sulla via Emilia vicina al traguardo. Nuova rotatoria in via Cova. Sei mesi per ultimare il cantierePartiranno l’ultima settimana di febbraio gli attesi lavori della nuova rotatoria tra via Cova e via Gioia. Lo ha ufficializzato ieri il Comune, sottolineando come l’importante opera consentirà di rag ... ilrestodelcarlino.it Via Cova, nuova rotatoria: Un’opera strategica per attirare investimentiL’intervento, dal valore di oltre mezzo milione, durerà circa sei mesi Cantiere fondamentale per sicurezza e valorizzazione dell’area industriale. msn.com Nuova rotatoria a #Comabbio, accelerazione: potrebbe essere realizzata entro la fine dell'anno. L'annuncio della #Provincia di #Varese - facebook.com facebook