Parla la prof accoltellata | Emorragia potentissima ho visto la luce diventare ombra Ecco a chi devo la vita

Cinque giorni dopo l’aggressione avvenuta in una scuola media di Trescore Balneario, che ha coinvolto una docente di 52 anni, quest’ultima ha raccontato la sua esperienza. La professoressa ha descritto un’emorragia grave e ha riferito di aver visto la luce diventare ombra durante l’attacco da parte di un alunno di 13 anni. La donna ha anche ringraziato chi l’ha aiutata e salvata.

A cinque giorni dall’aggressione a scuole che ha rischiato di costarle la vita, parla Chiara Mocchi, la professoressa accoltellata da un suo alunno 13enne nella scuola media di Trescore Balneario (Bergamo). Dal letto dell’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo dove è convalescente, ma ormai fuori pericolo, la prof ha raccontato per la prima volta quello che è successo in quella mattina drammatica di mercoledì 25 marzo. Una testimonianza dettata con voce flebile a chi sta le accanto, per arrivare là fuori. In primis per dire grazie a chi le ha salvato la vita. Mocchi rievoca il momento in quell’alunno che ben conosceva «confuso, trascinato e “indottrinato” dai social, mi ha colpita all’improvviso, ripetutamente al collo e al torace con un pugnale. 🔗 Leggi su Open.online

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