Cgil lotta alla parità di genere | L’8 marzo non è una festa Proclamati scioperi a fine turno

Il sindacato Fiom Cgil ha annunciato scioperi a fine turno e ha promosso uno slogan che recita

L’8 marzo non è una festa. Si tratta dello slogan lanciato da Fiom Cgil che ha indetto un’ora di sciopero per domani, alla fine di ogni turno di lavoro o giornata lavorativa, per rivendicare con "forza la piena parità di genere, la parità salariale e la parità di accesso alle opportunità di carriera tra donne e uomini all’interno di tutte le aziende, pubbliche e private". Il tutto è stato presentato dalla segretaria organizzativa Hania Cattani e dai componenti della segreteria della Fiom. "Le ragioni sono tante – sottolinea proprio Cattani –, a partire dai femminicidi, le molestie, la subcultura machista e nel mondo del lavoro la disparità economica, le donne guadagnano ovunque meno dei loro colleghi maschi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

