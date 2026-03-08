Cgil lotta alla parità di genere | L’8 marzo non è una festa Proclamati scioperi a fine turno

Il sindacato Fiom Cgil ha annunciato scioperi a fine turno e ha promosso uno slogan che recita

L’8 marzo non è una festa. Si tratta dello slogan lanciato da Fiom Cgil che ha indetto un’ora di sciopero per domani, alla fine di ogni turno di lavoro o giornata lavorativa, per rivendicare con "forza la piena parità di genere, la parità salariale e la parità di accesso alle opportunità di carriera tra donne e uomini all’interno di tutte le aziende, pubbliche e private". Il tutto è stato presentato dalla segretaria organizzativa Hania Cattani e dai componenti della segreteria della Fiom. "Le ragioni sono tante – sottolinea proprio Cattani –, a partire dai femminicidi, le molestie, la subcultura machista e nel mondo del lavoro la disparità economica, le donne guadagnano ovunque meno dei loro colleghi maschi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Sciopero Flc Cgil 9 marzo: stop a scuole e atenei contro il patriarcato e per la vera parità di genereLunedì 9 marzo la FLC CGIL ferma scuole, università e ricerca con uno sciopero nazionale.

A Carpino il mese di marzo è dedicato alle donne e alla parità di genereIn Iran siamo solo al "primo tempo" della guerra? Cosa vuole davvero Trump ‘Marzo è Donna’ a Carpino.

Sciopero scuola e università il 9 marzo: FLC CGIL ferma istruzione e ricerca per la Giornata dei diritti delle donneSciopero 9 marzo 2026 proclamato da FLC CGIL per scuola, università, ricerca, AFAM e formazione professionale. Tutti i settori coinvolti e i possibili ... alfemminile.com

La Cgil celebra gli ottant'anni del voto alle donne: Ma i nostri diritti sono in pericoloQuello che cade nel 2026, secondo il sindacato, è un otto marzo caldo per le donne, un otto marzo di lotta, di manifestazioni di lavoratrici e pensionate che tornano a rivendicare diritti conquistati ... lavocedigenova.it

