Lotta alla violenza di genere | Gino Cecchettin incontra studenti e cittadini

Il 14 gennaio, presso la Biblioteca comunale “L. Dal Pane” di Castel Bolognese, si svolgerà un incontro con Gino Cecchettin, presidente della Fondazione dedicata a sua figlia Giulia. L'appuntamento mira a sensibilizzare studenti e cittadini sulla lotta alla violenza di genere, promuovendo un dialogo importante su temi di attualità e prevenzione.

Mercoledì 14 gennaio, presso la Biblioteca comunale “L. Dal Pane” di Castel Bolognese, si terrà un importante doppio appuntamento con Gino Cecchettin, padre di Giulia e presidente della Fondazione che porta il suo nome. In mattinata, Gino Cecchettin incontrerà le studentesse e gli studenti della. 🔗 Leggi su Ravennatoday.itImmagine generica

