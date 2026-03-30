Parigi traffico in tilt per la protesta di pullman e camion

A Parigi, il traffico sulla tangenziale è rallentato notevolmente a causa di una protesta di autisti di pullman e camion. I conducenti hanno manifestato contro l’aumento dei prezzi del carburante, causando lunghe code e disagi nella circolazione della capitale francese. La manifestazione ha coinvolto numerosi mezzi pesanti, provocando un blocco temporaneo sulla rete stradale principale.

A passo d’uomo sulla tangenziale di Parigi contro l’aumento dei prezzi del carburante. La protesta degli autisti di pullman e camion ha mandato in tilt il traffico nella capitale francese. I prezzi del carburante sono alle stelle per le conseguenze della guerra in Medio Oriente. Venerdì il governo francese ha annunciato un piano limitato in alcuni settori per mitigare l’impatto dell’offensiva statunitense-israeliana in Iran, che prevede 50 milioni di euro il mese prossimo per il settore dei trasporti, che è stato duramente colpito. Ma per i professionisti questo non è sufficiente. Chiedono allo Stato aiuti maggiori rispetto a quelli annunciati la scorsa settimana. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Parigi, traffico in tilt per la protesta di pullman e camion Articoli correlati Sosta selvaggia delle auto e il pullman non riesce a passare: traffico in tiltIn piazza Cattaneo a Caserta si è verificato il blocco della circolazione stradale proprio poco prima dell’uscita degli studenti da scuola. Leggi anche: Camion in fiamme, traffico in tilt Contenuti e approfondimenti su Parigi traffico in tilt per la protesta... Discussioni sull' argomento I Vaux di Cernay negli Yvelines rimangono chiusi al traffico per tre giorni; Maltempo sull'Italia, donna ferita da un ramo caduto a Genova. Grandine e pioggia a Roma, traffico in tilt; Archiviata l'inchiesta per traffico di influenze in Russia contro Nicolas Sarkozy; Trasporti nell'Île-de-France: informazioni sui prossimi lavori e chiusure. Parigi, trattori sotto la Tour EiffelDopo i disagi per le pesanti nevicate degli ultimi giorni, a Parigi traffico in tilt per la protesta degli agricoltori che con i loro trattori bloccano alcune strade alle porte della capitale. Gli ... rainews.it Il piano del nuovo sindaco di Parigi: vendere il Parco dei Principi al PSG già entro l'estate x.com Buongiorno gruppo, faremo 4 giorni a Parigi per il compleanno di mio figlio a Luglio. Dedicheremo 2 giorni a Disneyland, dove soggiorneremo in hotel. Per gli altri 2 giorni vorremmo passeggiare in città e visitare alcuni luoghi storici. Avete suggerimenti su co - facebook.com facebook