Camion in fiamme traffico in tilt
Un camion ha preso fuoco questa mattina lungo il raccordo Perugia-Bettolle, bloccando il traffico. L’incendio si è sviluppato subito dopo la galleria Volumni, in direzione Ponte San Giovanni, creando una lunga coda di veicoli fermi in entrambe le corsie. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco che hanno spento le fiamme, ma il rallentamento della circolazione dura ancora.
Camion divorato dalle fiamme lungo il raccordo Perugia-Bettolle. È successo all'alba di mercoledì 18 febbraio dopo la galleria Volumni in direzione Ponte San Giovanni. Sul posto vigili del fuoco, polizia stradale e personale Anas. Il mezzo pesante che trasportava materiali edili è andato semi distrutto nel rogo, ma il conducente è rimasto fortunatamente illeso. Traffico in tilt.
Camion con rimorchio in fiamme sul raccordo Salerno-Avellino: traffico in tiltQuesta mattina, il raccordo autostradale Salerno-Avellino è stato coinvolto in un incidente che ha provocato il blocco del traffico.
Camion in fiamme in galleria sulla A1 a Calenzano, autostrada bloccata e traffico in tilt in direzione FirenzeQuesta mattina un camion ha preso fuoco all’interno di una galleria sulla A1, poco prima di Calenzano.
Camion in fiamme a Buguggiate, un ferito e traffico in tilt
