Camion in fiamme traffico in tilt

Un camion ha preso fuoco questa mattina lungo il raccordo Perugia-Bettolle, bloccando il traffico. L’incendio si è sviluppato subito dopo la galleria Volumni, in direzione Ponte San Giovanni, creando una lunga coda di veicoli fermi in entrambe le corsie. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco che hanno spento le fiamme, ma il rallentamento della circolazione dura ancora.

Camion divorato dalle fiamme lungo il raccordo Perugia-Bettolle. È successo all'alba di mercoledì 18 febbraio dopo la galleria Volumni in direzione Ponte San Giovanni. Sul posto vigili del fuoco, polizia stradale e personale Anas. Il mezzo pesante che trasportava materiali edili è andato semi distrutto nel rogo, ma il conducente è rimasto fortunatamente illeso. Traffico in tilt.

