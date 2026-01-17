Sosta selvaggia delle auto e il pullman non riesce a passare | traffico in tilt

A Caserta, in piazza Cattaneo, si è verificato un blocco della circolazione stradale causato dalla sosta selvaggia delle auto, che ha impedito il passaggio del pullman e causato disagi al traffico. L’incidente si è verificato poco prima dell’uscita degli studenti da scuola, evidenziando l’importanza di rispettare le normative sul parcheggio per garantire la sicurezza e la fluidità della circolazione.

In piazza Cattaneo a Caserta si è verificato il blocco della circolazione stradale proprio poco prima dell’uscita degli studenti da scuola. Il disagio si è verificato intorno alle 12.30 poichè un pullman convenzionato con la Regione Campania si è bloccato per via della sosta selvaggia delle auto. 🔗 Leggi su Casertanews.it Leggi anche: Aversa, traffico in tilt nella zona del Tribunale: “Nuovi spazi per la sosta e attuare piano traffico” Leggi anche: Pullman in fiamme sulla A4, nessun ferito ma traffico in tilt La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. «Prigionieri e senza posto auto». «No, giusto alleggerire il centro dalle macchine»; Le imbarazzanti strisce pedonali a Palermo. Sosta selvagge delle auto e il pullman non riesce a passare: traffico in tilt - 30 poichè un pullman convenzionato con la Regione Campania si è bloccato per via della sosta selvaggia delle auto in piazza, parcheggiate in divieto di sosta ... casertanews.it

Sosta selvaggia a Roma, gli ausiliari Atac potrebbero multare le auto in doppia fila - Contro la doppia fila non più solo multe da parte dei vigili urbani, ma anche dai 400 ausiliari Atac finora deputati (esclusivamente) a controllare il biglietto del parcheggio sul cruscotto delle auto ... roma.corriere.it

Tra clacson e preghiere: a Roma il traffico lo dirige una suora. Orario di punta. Caos, clacson impazziti, un autobus bloccato dalla sosta selvaggia e nessun vigile all’orizzonte. Sembra l’inizio di una commedia all’italiana, invece è tutto vero. All’incrocio tr - facebook.com facebook

Più poteri agli ausiliari: Roma contro la sosta selvaggia x.com

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.