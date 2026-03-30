Il Consorzio Villa Reale e Parco di Monza ha concluso un intervento per eliminare i nidi di processionaria nell’area affidata a Sias. La procedura ha previsto l’asportazione e la successiva combustione dei nidi, con l’obiettivo di ridurre la presenza di questa processionaria, nota per danneggiare le piante e rappresentare un rischio anche per gli animali presenti nell’area.

Il Consorzio Villa Reale e Parco di Monza è intervenuto contro la diffusione della processionaria. In particolare è stato completato il lavoro di asportazione e bruciatura dei nidi di processionaria presenti nell’area in concessione a Sias. La maggior parte ospitava ancora le larve del lepidottero, dunque l’efficacia dell’intervento può considerarsi elevata. Saranno comunque poste anche trappole adesive lungo i fusti, per contenere la possibilità che eventuali individui sopravvissuti al trattamento meccanico scendano a terra. Inoltre, tra maggio e giugno saranno collocate trappole a ferormoni per la cattura degli adulti. Il fenomeno risulta al momento circoscritto, concentrato su pochi alberi, con presenza di pochi nidi. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Parco: lotta alla processionaria, nemica di piante e animali

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