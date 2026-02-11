Lotta alla processionaria del pino il Comune richiama anche i privati | obbligo di monitoraggio e intervento

Il Comune di Falconara Marittima ha deciso di coinvolgere anche i cittadini nella lotta alla processionaria del pino. Oltre agli interventi sul verde pubblico, ora i privati devono prendersi le proprie responsabilità. Sono obbligati a monitorare gli alberi e intervenire se trovano nidi o larve. La misura nasce per cercare di contenere meglio il problema e proteggere le aree verdi della città.

L'assessore Penna richiama l'ordinanza del 2023: i proprietari di aree con conifere sono obbligati a rimuovere i nidi e ad adottare sistemi di contenimento secondo le linee tecniche regionali. Previste sanzioni FALCONARA MARITTIMA - Non solo interventi sul verde pubblico: nella lotta alla processionaria del pino il Comune richiama anche i privati alle proprie responsabilità. L'assessore all'Ambiente Elisa Penna richiama l'attenzione sull'ordinanza sindacale 22 del 21 marzo 2023, emanata in sostituzione di quella del 2016, che estende in modo chiaro la responsabilità anche ai soggetti privati.

