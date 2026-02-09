Rete per Lecco | Non solo viabilità senza visione anche sistema parcheggi contro cittadini commercio e turismo

A Lecco, la gestione di viabilità e parcheggi si fa sentire. Negli ultimi mesi, molte aree di sosta sono state eliminate o trasformate in zone a pagamento. Questa scelta rende più difficile trovare un posto auto, colpendo cittadini, commercianti e turisti. La città sembra senza una strategia chiara, e la mancanza di visione si fa sentire sul traffico e sull’economia locale.

A Lecco, la gestione di viabilità e parcheggi prosegue senza strategia. Negli ultimi mesi molte aree di sosta sono sparite e quelle gratuite si sono trasformate a pagamento, riducendo drasticamente le possibilità di sosta per chi vive, lavora o visita la città. Tutti correttivi a problematiche.

