Paolo Verdone, figlio del noto regista, ha parlato del suo rapporto con il padre in un'intervista al Corriere della Sera. Ha raccontato che, da bambino, si arrabbiava quando prenotava una visita medica senza avvisarlo e ha ricordato un episodio in cui il padre inscenò una telefonata di Totti, che lo fece sentire molto offeso. Attualmente, Paolo ha 39 anni.

“Se prenoto una visita medica senza avvertirlo, si arrabbia”. Essere figli di Carlo Verdone oggi. In una lunga intervista al Corriere della Sera, Paolo Verdone, il secondogenito 39enne del regista di Un sacco bello, ha raccontato il suo rapporto con il padre Carlo. “È stato un papà partecipe, molto apprensivo, anche se non ci veniva a prendere a scuola tutti i giorni si informava di come fosse andata la giornata”, ha ricordato il figlio di Verdone e Gianna Scarpelli, sposata con il regista da 1980 al 1996 e da allora legalmente separata anche se non divorziata. “A casa facevamo in salotto i tiri in porta, e ogni volta rompevamo un vaso o una cornice. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Papà si arrabbia se prenoto una visita medica senza avvertirlo, quando avevo 10 anni inscenò una telefonata di Totti: mi offesi tanto”: parla Paolo, il figlio di Carlo Verdone

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