Paolo Verdone, 38 anni, ha raccontato un episodio della sua infanzia in cui il padre, l’attore e regista Carlo Verdone, si mascherò da agente di Totti per uno scherzo. Nell’intervista al Corriere della Sera, ha descritto un momento tenero legato a questa burla, condividendo alcuni ricordi della loro relazione familiare e degli scherzi che il padre gli fece da bambino.

Paolo Verdone, 38 anni, figlio di Carlo Verdone, apre le porte della vita privata di una delle icone più amate del cinema italiano in un’intervista a cuore aperto concessa al Corriere della Sera. Nato a Roma nel 1987, insieme alla sorella maggiore Giulia, oggi dietologa, Paolo condivide ricordi, aneddoti e il ritratto intimo di un padre partecipe, apprensivo e capace di trasformare ogni momento in un’occasione di gioco e complicità. Il primo ricordo che Paolo conserva del padre è legato ai tiri in porta improvvisati nel salotto di casa. “ Ogni volta rompevamo un vaso o una cornice “, racconta. “ A quel punto io correvo a distrarre mia madre mentre papà provava faticosamente a ricomporre l’oggetto “. 🔗 Leggi su Cultweb.it

© Cultweb.it - “Papà mi fece uno scherzo feroce”: Verdone si finse l’agente di Totti e il racconto del figlio è tenero

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