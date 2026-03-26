Micol Olivieri, nota per il ruolo nelle serie televisive, ha condiviso sui social un episodio avvenuto di recente davanti a casa sua. La attrice ha riferito che il suo bambino è stato quasi investito da un’auto mentre si trovava sul marciapiede. Nel racconto, Olivieri ha descritto il momento come molto spaventoso, affermando che la situazione avrebbe potuto avere conseguenze gravi.

Momenti di grande paura per Micol Olivieri, star dei Cesaroni che nelle ultime ore ha raccontato sui social un episodio che avrebbe potuto trasformarsi in tragedia. L’attrice e influencer romana ha condiviso con i suoi follower il racconto di quanto accaduto davanti alla sua abitazione, quando suo figlio Samuel è stato sfiorato da un’auto mentre si trovava vicino alla strada. Un attimo durato pochi secondi ma sufficiente, come ha spiegato la stessa Olivieri, a farle “ gelare il sangue ”. Fortunatamente il bambino non è stato colpito, ma la vicenda ha lasciato la madre profondamente scossa e ha riacceso il dibattito sulla sicurezza nelle strade di quartiere. 🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - “Mi si è gelato il sangue”: il racconto choc di Micol Olivieri sul figlio quasi investito da un’auto davanti casa

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