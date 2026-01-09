Monsignor Domenico Basile nuovo vescovo di Molfetta | arriva la nomina di Papa Leone XIV

Oggi, nella parrocchia Madonna della Pace a Molfetta, è stata annunciata la nomina di Monsignor Domenico Basile come nuovo vescovo della diocesi di Molfetta-Ruvo-Giovinazzo-Terlizzi. La decisione è stata comunicata da monsignor Domenico Cornacchia e ufficializzata da Papa Leone XIV nella mattinata del 9 gennaio 2026. Questa nomina segna un importante passaggio per la comunità locale e per l’unità della diocesi.

Monsignor Domenico Basile il nuovo vescovo della diocesi di Molfetta-Ruvo-Giovinazzo-Terlizzi. L'annuncio della nomina di Papa Leone XIV è stato dato nella tarda mattina di oggi, 9 gennaio 2026, nella parrocchia Madonna della Pace a Molfetta, da monsignor Domenico Cornacchia, a cui monsignor.

Chi è il primo vescovo italiano di Leone XIV che guiderà la diocesi di Molfetta - Il Papa sceglie don Domenico Basile, attuale vicario generale di Andria, come vescovo di Molfetta- msn.com

Il nuovo vescovo della diocesi è don Domenico Basile - 1993 Vicario Parrocchiale della Parrocchia San Giuseppe Artigiano in Andria. giovinazzoviva.it

