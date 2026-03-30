Papa Leone | Cristo dalla croce grida | ricordatevi che siete fratelli

Durante la Domenica delle Palme, dalla Piazza San Pietro, il Papa ha ricordato le parole di Cristo dalla croce, invitando a riconoscere il valore della fratellanza. In occasione della celebrazione della Passione del Signore, ha rivolto un appello pubblico per la pace, sottolineando l’importanza di ricordare il legame tra le persone in un momento di riflessione religiosa.

Da Piazza San Pietro, nella Domenica delle Palme e guardando alla Passione del Signore, Papa Leone ha lanciato un nuovo appello per la pace. TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it

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