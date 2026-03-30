Paolo Verdone, nato a Roma nel 1987, è il figlio dell’attore Carlo Verdone. Recentemente ha condiviso alcuni ricordi legati al padre, tra episodi di vita familiare e scherzi che li hanno coinvolti. Le sue parole offrono uno spaccato sulla relazione con il genitore e sulla quotidianità vissuta insieme. Non sono stati forniti dettagli su eventi specifici o dichiarazioni ufficiali riguardo alla loro relazione.

Il racconto del figlio dell’attore. Paolo Verdone, nato a Roma nel 1987, è il figlio di Carlo Verdone. Sua sorella Giulia Verdone, di un anno più grande, è molto riservata ed è quindi lui a raccontare il lato più intimo del padre. Ripensando all’infanzia, Paolo ricorda che in casa «facevamo in salotto i tiri in porta, e ogni volta rompevamo un vaso o una cornice», e che lui correva a distrarre la madre mentre il padre cercava di sistemare tutto. L’infanzia. Tra i ricordi più vividi anche le estati a Sabaudia, quando «papà girava i film, ci raggiungeva nel fine settimana e col motorino “Ciao” portava a turno me e mia sorella in pasticceria». Tra i viaggi, resta indelebile quello a Los Angeles, nella villa di Vittorio Cecchi Gori e Rita Rusic: «La casa era immensa, piscine, cinema, campi da tennis. 🔗 Leggi su 361magazine.com

© 361magazine.com - Paolo Verdone racconta il padre Carlo: ricordi, scherzi e vita in famiglia

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