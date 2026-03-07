vi racconto mio padre critico viaggiatore conversazione con carlo verdone

Il 3 marzo, su iniziativa di Monsignor Davide Milani, presidente dell’Ente dello Spettacolo, è stata inaugurata una saletta cinematografica presso la sede Cei in via Aurelia, dedicata a Mario Verdone. La cerimonia ha visto la partecipazione di vari rappresentanti del mondo dello spettacolo e della Chiesa. Durante l’evento, si è parlato dell’importanza di preservare la memoria del regista e attore.

Il 3 marzo, su iniziativa di Monsignor Davide Milani, presidente dell’Ente dello Spettacolo, è stata inaugurata una saletta cinematografica all’interno della sede Cei, in via Aurelia, intitolata a Mario Verdone. “Presenti io e mio fratello Luca. Mio padre ci ringrazierà dal cielo”, racconta Carlo Verdone in una intervista con Formiche.net. “Debbo dire che sono state veramente toccanti le parole di Monsignor Davide Milani, presidente della Fondazione Ente dello Spettacolo, e del critico Giuseppe Pontiggia. Tutti si sono soffermati su una delle peculiarità di Mario Verdone come studioso, ossia quella del “critico viaggiatore”. Infatti egli si è sempre interessato nello scovare il bello nelle manifestazioni artistiche, particolarmente del cinema. 🔗 Leggi su Formiche.net

“Vi stanno chiedendo 200 euro per partecipare ad una festa a mio nome. Fate attenzione, è una truffa, ho denunciato tutto”: Carlo Verdone avverte i fanOspite a “Dentro La Notizia”, l’attore romano denuncia l’imbroglio del finto party organizzato a suo nome.

