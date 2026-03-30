Nell’ultima puntata di Primo Tempo, l’ex calciatore ha commentato il ruolo dei tifosi juventini e ha suggerito che dovrebbero sostenere la nazionale italiana. La sua riflessione si è concentrata sulla relazione tra i supporter bianconeri e la rappresentativa nazionale. Rossi ha espresso una proposta rivolta ai tifosi della Juventus, senza ulteriori approfondimenti o motivazioni.

di Paolo Rossi Paolo Rossi nell’ultima puntata di Primo Tempo ha analizzato il tema Italia consigliando una cosa ai tifosi della Juventus. Le sue parole. Paolo Rossi nell’ultima puntata di Primo Tempo ha analizzato le polemiche degli ultimi giorni sull’Italia e dato un consiglio ai tifosi della Juventus. Ecco la sua analisi « Un commento di un nostro spettatore a “Ma che partita hai visto?”, che abbiamo fatto dedicato alla Nazionale, ci scrive: “ I veri juventini non possono sostenere la Feder-Inter, ma si sa, in tanti tengono famiglia ”. Io consiglierei a tutti i tifosi che ce l’hanno con Locatelli perché mangia con i giocatori dell’Inter,... 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Paolo Rossi: «Noi juventini dovremmo essere tifosi dell’Italia per un motivo» – VIDEO

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