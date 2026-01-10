Paolo Rossi analizza il possibile ritorno di Chiesa alla Juventus, evidenziando le sue qualità tecniche e la capacità di attaccare gli spazi. La domanda riguarda se l’esterno venga considerato solo come vice-Yildiz o se possa rappresentare una soluzione alternativa per Spalletti. In questo articolo, approfondiamo le considerazioni sul ruolo di Chiesa nella rosa bianconera e le possibilità di impiego future.

Chiesa Juve, Paolo Rossi spinge per l’acquisto focalizzandosi sulle doti tecniche e la capacità di attaccare lo spazio che manca alla rosa attuale. Il dibattito sul possibile ritorno di Federico Chiesa alla Juventus sta monopolizzando l’attenzione mediatica, ma l’opinionista Paolo Rossi, nel suo intervento video, invita a spostare drasticamente il focus della discussione. Basta con la retorica dei sentimenti, del gruppo che funziona solo se si è “amici” o “famiglia”: l’analisi deve essere puramente tecnica e pragmatica. Secondo Rossi, l’errore fondamentale è narrare le vicende bianconere solo attraverso la lente emotiva o quella del “tradimento” consumatosi con l’addio burrascoso. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Chiesa Juve, Paolo Rossi sul ritorno dell’esterno: «Sicuri di utilizzarlo solo come vice-Yildiz o può essere un’altra soluzione per Spalletti? Vi spiego» – VIDEO

Leggi anche: Paolo Rossi difende l’attacco della Juventus: «Non si può dire che sia scarso, e vi spiego il perchè con questi dati» – VIDEO

Leggi anche: Juve Pafos 2-0: l’ha vinta Spalletti, può vincere anche a Bologna | La Juve a freddo – VIDEO di Paolo Rossi

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Sassuolo Juve 0-3: questa squadra ora ha un'identità - VIDEO; Chiesa Juve, duello di mercato con quella big di Serie A; Chiesa Juve, la pista resta viva: ma bisognerà aspettare fino al 18 gennaio per l'eventuale apertura del Liverpool. Il motivo; Chiesa Juve, i bianconeri insistono per l'ala del Liverpool: nuova proposta in arrivo. Ecco cosa vogliono i Reds.

La reazione di Spalletti al ritorno di Chiesa alla Juve e lo stop a un nome caldo di mercato - Il tecnico bianconero vuole misurare le reali intenzioni di Fede: una telefonata può risolvere gli ultimi dubbi ... tuttosport.com

Juve, Paolo Rossi: 'Il problema non è Locatelli, semmai Cambiaso o Thuram' - Secondo quanto riferito ai microfoni di Juventibus dal giornalista Paolo Rossi, il vero problema del club bianconero non sarebbero le prestazioni di Manuel Locatelli, spesso oggetto di critiche aspre ... it.blastingnews.com

#Chiesa, ecco la formula #Juve per convincere il #Liverpool: la trattativa, il grande nodo, le garanzie x.com

Torino 2006, l’eredità magica Chiesa formula Juve Toro-Baroni ora o mai più Sinner e Alcaraz vedono doppio La prima pagina del 10 gennaio #Tuttosport - facebook.com facebook