Paolo Rossi dice che la Juve può fare molti più punti di quelli attuali. L’ex campione spiega che l’obiettivo dei bianconeri deve essere uno solo: puntare in alto e cercare di arrivare il più lontano possibile in campionato. Rossi ha commentato la situazione attuale e le potenzialità della squadra, senza giri di parole. La sua analisi mette in chiaro cosa deve fare la Juve per tornare a vincere.

Paolo Rossi nel consueto intervento nel format Primo Tempo ha parlato della Juve svelando anche il reale obiettivo dei bianconeri. Nel format Primo Tempo sul canale YouTube di , Paolo Rossi ha fatto il punto della situazione sulla Juventus. «Siamo tutti qui molto convinti di quello che sta facendo Spalletti. Ho visto che qualcuno dice “VA BEH, però per la verità Spalletti eredita una Juve a sei punti oggi è una Juve a dieci punti dal primo posto”. Per carità, è vero, però è anche vero che la Juve di Tudor era 8ª, oggi la Juve è 5ª, ma soprattutto Spalletti ci ha permesso anche di qualificarci per la Champions League, quanto meno per i playoff. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

Paolo Rossi non ha dubbi: «Ecco quanti punti può fare questa Juve. L'obiettivo deve essere uno solo»

Approfondimenti su Paolo Rossi

Paolo Rossi ha commentato la situazione della Juventus, sottolineando che la squadra deve puntare a obiettivi superiori rispetto al quarto posto.

Bologna-Juve rappresenta un appuntamento ricco di storia, con i bianconeri che non perdono al Dall’Ara da oltre vent’anni.

Ultime notizie su Paolo Rossi

