Paolo Macedonio in tv l’attore agrigentino nella serie Imma Tataranni

Nella penultima puntata della nuova stagione di “Imma Tataranni - Sostituto procuratore”, trasmessa su Rai Uno in prima serata, è apparso nuovamente il volto dell’attore agrigentino. La serie televisiva, andata in onda di domenica, vede la presenza dell’attore nel cast, portando in scena un personaggio che si inserisce nella narrazione della fiction. La sua partecipazione ha attirato l’attenzione di pubblico e media.

Interpreta un imprenditore finito sotto indagine in una scena di interrogatorio. Nuova apparizione dopo "M - Il figlio del secolo" dove vestiva i panni di Don Luigi Sturzo Il volto di Paolo Macedonio è tornato in televisione in prima serata. L’attore agrigentino è nel cast della penultima puntata della nuova stagione di “Imma Tataranni - Sostituto procuratore”, la serie televisiva, andata in onda su Rai Uno la domenica in prima serata, che negli ultimi anni ha conquistato il pubblico con le indagini ambientate a Matera. Macedonio interpreta il personaggio di un imprenditore chiamato a rispondere davanti al sostituto procuratore per chiarire la propria posizione in un caso di omicidio. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it © Agrigentonotizie.it - Paolo Macedonio in tv, l’attore agrigentino nella serie “Imma Tataranni” Articoli correlati Imma Tataranni 5 stasera in tv, la trama della seconda puntata: imbarazzo tra Imma e PietroStasera, domenica 15 marzo, in onda su Rai1 la seconda puntata di Imma Tataranni 5 - Sostituto procuratore. Notte del liceo classico: l’Empedocle apre le porte alla città e ospita l'attore Paolo MacedonioIl 27 marzo studenti, docenti e ospiti protagonisti della dodicesima edizione dell’iniziativa nazionale dedicata alla cultura umanistica Anche il... Altri aggiornamenti su Paolo Macedonio Discussioni sull' argomento Notte del liceo classico: l’Empedocle apre le porte alla città e ospita l'attore Paolo Macedonio; Macedonio torna all’Empedocle: Qui è nato tutto, non sono mai andato via; Il Classico che parla al presente: l’Empedocle accende la notte dell’Humanitas. Paolo Macedonio in tv, l’attore agrigentino nella serie Imma TataranniInterpreta un imprenditore finito sotto indagine in una scena di interrogatorio. Nuova apparizione dopo M - Il figlio del secolo dove vestiva i panni di Don Luigi Sturzo ... agrigentonotizie.it Liceo Classico e Musicale "Empedocle" - Agrigento. . La Notte Nazionale dsl Liceo Classico Paolo Macedonio - facebook.com facebook