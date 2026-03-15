Imma Tataranni 5 stasera in tv la trama della seconda puntata | imbarazzo tra Imma e Pietro

Stasera su Rai1 va in onda la seconda puntata di Imma Tataranni 5 - Sostituto procuratore. La puntata si concentra su un episodio che vede coinvolti Imma e Pietro, con momenti di imbarazzo tra i due personaggi. La trama si sviluppa attraverso le azioni e le reazioni dei protagonisti, offrendo uno sguardo sulle dinamiche tra i personaggi principali. La trasmissione va in onda domenica 15 marzo.

Stasera, domenica 15 marzo, in onda su Rai1 la seconda puntata di Imma Tataranni 5 - Sostituto procuratore. Le anticipazioni dell'episodio intitolato Figli e figliastri. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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TV. IMMA TATARANNI, SOSTITUTO PROCURATORE DEL TRIBUNALE DI MATERA. LA TRAMA DEL SECONDO EPISODIO, “FIGLI E FIGLIASTRI”. RAI 1, 15 MARZO, ORE 21.20. LEGGI LA NOTIZIA INTEGRALE https://filippomele.blogspot.com/2026/03/tv-im facebook

Il set di Imma Tataranni mi ha dato proprio tanto: leggerezza e amicizia. Barbara Ronchi, insieme a Francesco Amato, hanno raccontato la quinta stagione della fiction tratta dai romanzi di Mariolina Venezia, a Hollywood Party, in podcast su RaiPlay Sound bit.l x.com