Notte del liceo classico | l’Empedocle apre le porte alla città e ospita l' attore Paolo Macedonio

Il liceo classico e musicale Empedocle di Agrigento ha aperto le sue porte alla città durante la dodicesima edizione della Notte nazionale del liceo classico. L’evento ha visto la partecipazione dell’attore Paolo Macedonio, coinvolgendo studenti e cittadini in una serata dedicata alla cultura umanistica. La manifestazione ha rappresentato un momento di confronto e valorizzazione degli studi classici nel contesto scolastico italiano.

Il 27 marzo studenti, docenti e ospiti protagonisti della dodicesima edizione dell’iniziativa nazionale dedicata alla cultura umanistica Anche il liceo classico e musicale Empedocle di Agrigento parteciperà alla dodicesima edizione della Notte nazionale del liceo classico, una delle iniziative culturali più importanti dedicate alla valorizzazione degli studi umanistici nel panorama scolastico italiano. L’appuntamento è in programma venerdì 27 marzo, dalle 18 alle 20, quando l’istituto aprirà le porte alla cittadinanza con un ricco programma di attività culturali e artistiche. La manifestazione, ideata dal professore Rocco Schembra e promossa dall’associazione Temenos – Recinto classico, coinvolgerà quest’anno circa 350 licei classici in tutta Italia e numerose scuole all’estero. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it Articoli correlati Leggi anche: “La Notte delle Muse”, il liceo Mariotti apre le porte alla città per una serata di arti, cultura e innovazione Leggi anche: I giovani "ciceroni" del Liceo classico guidano le visite alla Pinacoteca comunale Aggiornamenti e contenuti dedicati a Notte del liceo classico l'Empedocle... Temi più discussi: La Notte Nazionale del Liceo Classico 2026; Notte nazionale del liceo classico; La Notte dei Classici illumina Velletri: il 27 marzo torna la Notte Nazionale del Liceo Classico; Santa Severina, al liceo classico Borrelli torna la Notte del Liceo. Notte nazionale del liceo classico, presente anche l’Empedocle di AgrigentoIl tema scelto per quest’anno è Homo sum…, un invito a riflettere sul significato dell’humanitas nel mondo contemporaneo ... grandangoloagrigento.it Notte del liceo classico: l’Empedocle apre le porte alla città e ospita l'attore Paolo MacedonioIl 27 marzo studenti, docenti e ospiti protagonisti della dodicesima edizione dell’iniziativa nazionale dedicata alla cultura umanistica ... agrigentonotizie.it Auto vandalizzate nella notte: quattro vetture distrutte in strada. L'ipotesi del regolamento di conti - facebook.com facebook Oscar Party, al Medica la lunga notte del cinema. Con tappeto rosso e dress code anni ‘50 x.com