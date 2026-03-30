Paolo Conticini spiazza Francesca Fialdini | Slip rossi quando lavoro e dormo con l'orsacchiotto accanto

Durante un’intervista, l’attore ha rivelato di indossare slip rossi sia durante il lavoro che mentre dorme, aggiungendo di avere un orsacchiotto vicino a sé nelle ore di riposo. Queste informazioni rappresentano un aspetto inedito della sua quotidianità, condiviso senza filtri e senza ulteriori commenti. La conversazione ha portato alla luce dettagli privati che raramente vengono condivisi pubblicamente.

Paolo Conticini ha tracciato un autoritratto inedito. Ha parlato di alcune abitudini che caratterizzano la sua quotidianità. Quando ha mostrato a Francesca Fialdini un lembo degli slip rossi che usa per scaramanzia quando lavora, la conduttrice è apparsa divertita ma anche spiazzata. 🔗 Leggi su Fanpage.it Articoli correlati Da noi... a ruota libera, Paolo Conticini: “Dormo con il mio orsacchiotto Gigi”Paolo Conticini è stato ospite della puntata del 29 marzo di ‘Da noi… a ruota libera’, il programma condotto da Francesca Fialdini su Rai1. Milly Carlucci chiama Francesca Fialdini in diretta per Canzonissima: “Voglio te tra i magnifici sette”Milly Carlucci annuncia Francesca Fialdini a Canzonissima in diretta: "Voglio te tra i magnifici sette". Aggiornamenti e notizie su Paolo Conticini Argomenti discussi: Paolo Conticini spiazza Francesca Fialdini: Slip rossi quando lavoro e dormo con l'orsacchiotto accanto. Da Noi... a Ruota Libera, Paolo Conticini: «L'orsacchiotto? È il mio faro, sempre con me anche nei momenti difficili»Paolo Conticini è stato ospite della puntata del 29 marzo di Da noi… a ruota libera, il programma condotto da Francesca Fialdini su Rai1. Nel ... ilmattino.it Paolo Conticini: «Dormo con l’orsacchiotto Gigi, conosce i miei segreti. Mia moglie Giada è il mio faro, ora sogno un ruolo da cattivo»C'è un lato di Paolo Conticini che le luci della ribalta raramente inquadrano, fatto di riti scaramantici, abitudini ferree e un legame indissolubile con il passato. Ospite di Francesca Fialdini nella ... leggo.it