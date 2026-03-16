Milly Carlucci chiama Francesca Fialdini in diretta per Canzonissima | Voglio te tra i magnifici sette

Durante una puntata di Canzonissima, Milly Carlucci ha chiamato in diretta Francesca Fialdini annunciando che desidera vederla tra i sette partecipanti del programma. La conduttrice ha espresso pubblicamente il suo apprezzamento e ha invitato la giornalista a partecipare. La Fialdini si è mostrata sorpresa dall’invito, ricevendo il riconoscimento di Carlucci. La scena si è svolta davanti al pubblico in studio e a quello televisivo.