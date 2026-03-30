Ieri pomeriggio, domenica 29 marzo, l’attore e conduttore Paolo Conticini è stato ospite di Francesca Fialdini nel programma televisivo

L'attore e conduttore si è raccontato ai microfoni di Francesca Fialdini. Dalla carriera alle abitudini personali Attore e conduttore di successo, Paolo Conticini ieri pomeriggio, domenica 29 marzo, è stato ospite di Francesca Fialdini e si è raccontato, senza filtri, nel salotto di Da noi.A ruota libera, programma di successo in onda su Rai 1. Nel corso della lunga intervista l'attore ha raccontato alcuni aspetti della sua vita privata e professionale. E ha spiazzato la conduttrice rivelando di avere un legame forte con un oggetto a lui caro. “È il mio orsacchiotto, si chiama Gigi. Dorme sempre accanto a me, sul mio comodino. Io e lui non ci separiamo mai. 🔗 Leggi su Today.it

© Today.it - Paolo Conticini rivela: "Dormo da sempre con il mio orsacchiotto Gigi". Poi le dolci parole sulla moglie Giada

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Tutto quello che riguarda Paolo Conticini

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