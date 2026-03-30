Panama tra canali e culture | una meta da scoprire

Panama si trova nell’America Centrale e si distingue per il suo famoso canale, uno dei più importanti al mondo. La capitale presenta un’area moderna con grattacieli e un quartiere storico dichiarato patrimonio dell’umanità dall’UNESCO. La città combina elementi di sviluppo urbano e di conservazione culturale, offrendo una varietà di ambienti da esplorare.

Panama, cuore pulsante dell’America Centrale, non è solo sinonimo di canale omonimo. La città di Panama offre un mix affascinante di modernità e tradizione, dove grattacieli scintillanti convivono con quartieri storici come Casco Viejo, patrimonio UNESCO. Passeggiando tra le stradine lastricate si incontrano piazze animate, chiese coloniali e caffè che profumano di caffè locale. Il Canale di Panama rimane la vera meraviglia ingegneristica: osservare le enormi navi transitare dalle piattaforme di Miraflores è un’esperienza unica al mondo. Per chi ama la natura, il Parco Nazionale Soberanía, a breve distanza dalla capitale, permette di avvistare tucani, scimmie e specie endemiche nella foresta pluviale. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

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