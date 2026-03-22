Sophie Codegoni una nuova meta da scoprire insieme a Cèline Blu

Sophie Codegoni, una nuova meta da scoprire insieme alla sua dolcissima Cèline Blu. Il nuovo viaggio di Sophie Codegoni non è solo una fuga al caldo: è un vero racconto visivo che mescola lusso, libertà e un pizzico di mistero. Questa volta, al centro dell’attenzione non c’è solo lei, ma anche la sua inseparabile “Celine Blue”, compagna di avventure che ormai è diventata quasi un simbolo del suo stile di vita. Leggi anche L’arrivo di Zeudi Di Palma in un noto programma. Quando la rivedremo in TV Negli ultimi mesi Sophie ha condiviso con i suoi follower momenti intensi, tra vita privata e nuovi equilibri. Questo viaggio sembra segnare un nuovo capitolo: meno frenesia, più consapevolezza. 🔗 Leggi su 361magazine.com

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